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حضرى كشك بالدجاج على طريقة الشربيني

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:30 م
صدى البلد
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة تحضير كشك بالدجاج من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف".

المقادير:
صدور دجاج مسلوقة
كشك صعيدي
ثوم مكعبات
بصل مكعبات
2 كوب مرق دجاج
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة دقيق
زبادي
فلفل حار

طريقة التحضير:
* يقطع البصل شرائح ويشوح في الزيت حتى يصبح مثل تقلية الكشري.
* ينقع الكشك في اللبن والزبادي ثم يضاف عليه المرقة ويقلب جيدا حتى تثقل القوام.
* تشوح قطع الدجاج في الثوم والفلفل الحار وقطعة زبدة.
* وتتبل بالملح والفلفل.
* في طبق التقديم يوضع قطع الدجاج بالفلفل.
* يضاف عليها طبقة من البصل المقرمش ثم يضاف عليه الكشك.
* ويزين بالبصل المقرمش.


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