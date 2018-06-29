حضرى كشك بالدجاج على طريقة الشربيني

نقدم لكم طريقة تحضير كشك بالدجاج من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف".



المقادير:

صدور دجاج مسلوقة

كشك صعيدي

ثوم مكعبات

بصل مكعبات

2 كوب مرق دجاج

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة دقيق

زبادي

فلفل حار



طريقة التحضير:

* يقطع البصل شرائح ويشوح في الزيت حتى يصبح مثل تقلية الكشري.

* ينقع الكشك في اللبن والزبادي ثم يضاف عليه المرقة ويقلب جيدا حتى تثقل القوام.

* تشوح قطع الدجاج في الثوم والفلفل الحار وقطعة زبدة.

* وتتبل بالملح والفلفل.

* في طبق التقديم يوضع قطع الدجاج بالفلفل.

* يضاف عليها طبقة من البصل المقرمش ثم يضاف عليه الكشك.

* ويزين بالبصل المقرمش.





