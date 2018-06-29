حضرى كشك بالدجاج على طريقة الشربيني
الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:30 م
نقدم لكم طريقة تحضير كشك بالدجاج من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف".
المقادير:
صدور دجاج مسلوقة
كشك صعيدي
ثوم مكعبات
بصل مكعبات
2 كوب مرق دجاج
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة دقيق
زبادي
فلفل حار
طريقة التحضير:
* يقطع البصل شرائح ويشوح في الزيت حتى يصبح مثل تقلية الكشري.
* ينقع الكشك في اللبن والزبادي ثم يضاف عليه المرقة ويقلب جيدا حتى تثقل القوام.
* تشوح قطع الدجاج في الثوم والفلفل الحار وقطعة زبدة.
* وتتبل بالملح والفلفل.
* في طبق التقديم يوضع قطع الدجاج بالفلفل.
* يضاف عليها طبقة من البصل المقرمش ثم يضاف عليه الكشك.
* ويزين بالبصل المقرمش.