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كأس العالم

فيدرر يستهل مشواره في ويمبلدون أمام لايوفيتش ووليامز تواجه روس

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:34 م
فيدرير
فيدرير
رويترز
يستهل روجر فيدرر سعيه لاحراز لقبه التاسع في بطولة ويمبلدون للتنس بمواجهة الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 57 عالميا في الدور الأول.

ووقع اللاعب السويسري البالغ من العمر 36 عاما، المصنف الأول في البطولة، في الجانب نفسه من القرعة مع الكرواتي المتألق مارين شيليتش المصنف الثالث ووصيف البطل العام الماضي.

وحصلت سيرينا وليامز البطلة سبع مرات على قرعة تبدو سهلة في الدور الأول حيث تواجه الهولندية أرانتشا روس المصنفة 107 عالميا.

واللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 36 عاما، والتي خاضت عددا قليلا من المباريات هذا العام بعدما أنجبت طفلتها الأولى في سبتمبر أيلول الماضي، في التصنيف 25 بالبطولة بعد تراجع ترتيبها العالمي الحالي إلى المركز 183.

وتلتقي الاسبانية جاربين موجوروزا المدافعة عن اللقب مع البريطانية نعومي برودي في الدور الأول.

ويبدأ رفائيل نادال المصنف الثاني والبطل في 2008 و2010 مشواره أمام الإسرائيلي دودي سيلا بينما يلتقي نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب ثلاث مرات مع الأمريكي تينيس ساندجرين.

والبريطاني آندي موراي، الذي لا تزال مشاركته محل شك مع استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ أبعدته حوالي عام، غير مصنف في البطولة وسيواجه بنوا بير في الدور الأول.

وستكون أكبر مباريات الدور الأول في فردي الرجال بين جريجور ديميتروف المصنف السادس وستان فافرينكا الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وهو مثل موراي غير مصنف بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وتلعب سيمونا هاليب المصنفة الأولى في فردي السيدات ضد اليابانية كورومي نارا في الدور الأول.

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