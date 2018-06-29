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حوادث

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:21 م
مساعدي وزير الداخلية
مساعدي وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور
أحمد مهدي
شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية وتوعوية على الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة حل كافة المشكلات المتعلقة بقضايا المرور.

وقال اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور،إن قيادات الطرق السريعة تشن حملات لضبط مخالفي السرعات القانونية المقررة، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة خلال القيادة، لا سيما الحملات على سائقي النقل.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلي توزيع مطويات على قائدي المركبات لتوعيتهم بالكشف عن السيارات والاطارات قبل السفر بين المحافظات في إطار برنامج الحد من حوادث الطرق الذي تتبناه وزارة الداخلية.

ونوه اللواء الاشقر،بأن الحملات تأتي برعاية اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة،لافتا إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الاغاثة المرورية على الطرق،وأنه بمجرد الاتصال بالرقم 01221110000 سيصل للمتصل سيارة الاغاثة المرورية لمواجهة الاعطال.

ولفت مدير الادارة العامة للمرور،إلى انتشار قوات الأمن بإشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة داخل مواقف السيارات للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

وناشد اللواء الأشقر قائدي السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين .
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور
مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

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