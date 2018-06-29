مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري،بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التي توافق غدًا السبت.



وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها اليوم الجمعة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.



ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والارهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن مصرنا الغالية لاتزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.



وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.



وأكد مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وجيشها من كل مكروه وسوء.