أكرم توفيق سعيد بثقة كارتيرون

أبدى أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بثقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والتي دفعته لإشراكه في مركز الظهير الأيمن في الشوط الأول من مباراة فاركو الودية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على الملعب الفرعي بالإسكندرية في ختام معسكر الفريق الداخلي وحسمها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



وقال اللاعب: أنا تحت أمر الجهاز الفني، وما حدث أن مستر كارتيرون طلب مشاركتي في مركز الظهير الأيمن في ودية فاركو، في ظل إصابة باسم علي ومع رغبته في الاستعانة بمجموعتين مختلفتين من اللاعبين خلال شوطي المباراة، حيث قرر مشاركتي في الشوط الأول، ثم حل محلي محمد هاني في الشوط الثاني".



وأضاف أكرم توفيق أن مركز الظهير الأيمن سبق أن شارك فيه عندما كان لاعبًا في قطاع الناشئين في إنبي وتحديدًا في سن السادسة عشرة، عندما دفع به مدربه وقتها سيد ياسين في هذا المركز.



وأشار أكرم إلى أن الفرنسي كارتيرون يعرف قدراته جيدًا ويريد توظيفها في أكثر من مركز؛ مبديًا تفاؤله بالموسم الجديد، ومشددا في نفس الوقت على ضرورة بذله أقصى الجهد في فترة الإعداد؛ من أجل حجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية.