ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

أكرم توفيق سعيد بثقة كارتيرون

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:23 م
اكرم توفيق
اكرم توفيق
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بثقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والتي دفعته لإشراكه في مركز الظهير الأيمن في الشوط الأول من مباراة فاركو الودية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على الملعب الفرعي بالإسكندرية في ختام معسكر الفريق الداخلي وحسمها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال اللاعب: أنا تحت أمر الجهاز الفني، وما حدث أن مستر كارتيرون طلب مشاركتي في مركز الظهير الأيمن في ودية فاركو، في ظل إصابة باسم علي ومع رغبته في الاستعانة بمجموعتين مختلفتين من اللاعبين خلال شوطي المباراة، حيث قرر مشاركتي في الشوط الأول، ثم حل محلي محمد هاني في الشوط الثاني".

وأضاف أكرم توفيق أن مركز الظهير الأيمن سبق أن شارك فيه عندما كان لاعبًا في قطاع الناشئين في إنبي وتحديدًا في سن السادسة عشرة، عندما دفع به مدربه وقتها سيد ياسين في هذا المركز.

وأشار أكرم إلى أن الفرنسي كارتيرون يعرف قدراته جيدًا ويريد توظيفها في أكثر من مركز؛ مبديًا تفاؤله بالموسم الجديد، ومشددا في نفس الوقت على ضرورة بذله أقصى الجهد في فترة الإعداد؛ من أجل حجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية.

ترشيحاتنا

بدء حجز ودفع مقدمات أراضى الإسكان ببنك التعمير..الإثنين المقبل

بيرو تستقبل منتخبها بحفاوة رغم الإقصاء من مونديال روسيا

الأهلي يواجه الشمس وديا

حارس منتخب فرنسا: لا نشعر بالنقص وسنفوز على الأرجنتين

عربي وحيد بقائمة الأفضل بمجموعات المونديال وغياب محمد صلاح

صفقات الإسماعيلي بين رديف الزمالك وثلاثي أجنبي

تشيلسي الإنجليزي يقترب من ضم حارس منتخب البرازيل

رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو

ممثلة تنجب من زوجها الخامس..عمرها مفاجئة

موقع أسترالي ينصح مواطني 46 دولة بزيارة مصر لهذا السبب

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

رقم سلبي مميز لمنتخب مصر بعد صفر مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟