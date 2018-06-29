وزارة الشباب والرياضة تنظم حفلا فنيا رياضيا.. غدا

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاحتفالية الفنية الرياضية، بمناسبة ثورة 30 يونيو، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بمركز شباب الجزيرة.



قال الدكتور أشرف صبحى إن هذه الاحتفالية تأتى فى مناسبة غالية وهامة على قلوب كل المصريين التي أكدت أن الشعب المصرى صاحب قرارات مصيرية وأن شباب مصر شباب واعد يمتلك من القدرات ما يمكنه من تحقيق أهدافه من تغييرات على أرض الواقع.



تتضمن الاحتفالية معرض للفنون التشكيلية و فقرة للعروض الرياضية تقدمها كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد و فقرة فنية بعنوان (سمسمية بلدنا) و تشارك أوركسترا الشباب و الرياضة بفقرة فنية للاغانى الوطنية، كما يشارك سامح يسرى و أحمد جمال بفقرات غنائية.