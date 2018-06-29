برنامج تأهيلي لباكا في الأهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للجنوب إفريقي «باكا»؛ من أجل تجهيزه للموسم الجديد.



وتأخر باكا عن الانضمام للتدريبات؛ نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده في إحدى الدورات الودية، وهو ما اضطر الجهاز الفني لوضع برنامج خاص لتجهيزه يتزامن مع مشاركته في التدريبات.



وواصل باكا تنفيذ البرنامج البدني الخاص على مدار الـ60 دقيقة الأولى من المران الصباحى اليوم قبل أن يشارك في الجزء الأخير من تدريبات الكرة في المران الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.



ويستعد الأهلى للموسم الجديد الذى يستهله الفريق بمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم 17 يوليو المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.