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فن

ليلة هنا وسرور يحقق 608 آلاف جنيه

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:28 م
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم " ليلة هنا وسرور" من تحقيق إجمالي ايرادات 20 مليونا و758 الفا و113 جنيها، وحقق امس الخميس 608 آلاف و486 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.

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