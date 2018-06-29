88,8 % نسبة النجاح بالثانوي التجاري وأسماء الأوائل بسيناء

بلغت نسبة النجاح في التعليم الثانوي التجاري بشمال سيناء 88.88%، للعام الدراسي 201\2018م



وقد تقدم لامتحانات الدبلومات التجارية 1089 طالب حضر منهم 1061، ونجح 943 طالب , وقد حصلت شمال سيناء على الترتيب الثالث على مستوى القطاعات التعليمية.



.وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء أن الأوائل هم :رقية عبد الناصر ابو البر مجموع 550 نسبة 94.8% ، حنان محمد سليمان مجموع 549 نسبة 94.6%، براءة محمد رمضان مجموع 544 نسبة93.7%، هالة احمد محمود مجموع 543 نسبة ، 93.6 %، شيماء حمدى صالح مجموع 542 نسبة 93.4%، تغريد سلامة درويش مجموع 541 مجموع 93.2 %،أميرة محمد كامل مجموع 540 مجموع 93.1%، إيمان محمد راضى مجموع 540 نسبة 93.1%، دنيا عبدالفتاح حشن سليمان مجموع 540 نسبة 931.1% ، صفاء زيد صبيح مجموع 540 نسبة 93 %.