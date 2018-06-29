محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد السلام.



واستمع المحافظ من المواطنين، عقب الصلاة، لعدد من المطالب والتي كان أبرزها بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين وآرائهم حول أسلوب تقديم الخدمة، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر أي جهد في سبيل توفير مستوى خدمة لائق بالمواطنين



وأشار إلى أن هناك توجيهات إلى جميع أحياء رؤساء بالمحافظة بسرعة التعامل مع أي مشكلة خدمية تظهر بالأحياء مع الارتقاء بمستوى جميع الخدمات لأن هدفنا جميعا هو العمل من أجل وصالح المواطن.