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كأس العالم

الأهلي يواجه الشمس وديا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:30 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
منتصر المرشدي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،غدا السبت، نظيره الشمس وديًا،وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا والمقرر لها 17 يوليو المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلى أول مباراة ودية في برنامجه الإعدادي للموسم الجديد أمام فاركو مساء الثلاثاء الماضي بالملعب الفرعي بالإسكندرية وحسمها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجلها صلاح محسن وإسلام محارب ووليد سليمان.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

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