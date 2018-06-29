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كأس العالم

تعرف على أول لاعب يحمل شارة القيادة 5 مرات في كأس العالم

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:30 م
رافائيل ماركيز
رافائيل ماركيز
انتهى دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018 المقام في روسيا، وصعد المكسيك لدور الـ16 بعد فوزه بالمركز الثاني من المجموعة السادسة.

ويعد المكسيكي رافائيل ماركيز أول لاعب فى التاريخ يحمل شارة القيادة 5 مرات في المونديال، بعدما مثل بلاده في نسخ 2002 و2006 و2010 و2014 و2018 .

وشارك رافائيل ماركيز كقائد في مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور في مونديال 2002 بكوريا واليابان رغم صغر سنه وكان وقتها يبلغ 23 عاما فقط.

جدير بالذكر ان المكسيك اقتنص 6 نقاط بفوزين علي ألمانيا "بطل العالم " وكوريا الجنوبية وخسر أمام السويد متصدر المجموعة .

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