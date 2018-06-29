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القمر الدموي يعود للأرض في يوليو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:15 م
القمرالأحمر
القمرالأحمر
محمد علي
تمر الأرض بأحداث كونية مختلفة من فترة لأخرى قد تطول وقد تقصر، لكن الأرض على موعد الشهر المقبل مع أشهر ظواهر الفلك وهي "القمر الأحمر" أو "الدموي"، الذي ينتظره الملايين حول العالم.

وفي هذه الظاهرة يبدأ القمر الأحمر أو خسوف القمر في الظهور هذا العام في 27 يوليو، ويستمر حتى 28 يوليو المقبل، ويستمر 103 دقائق، مما يجعله الخسوف الأطول زمنا خلال القرن الحالي.

ويظهر القمر الأحمر خلال فترة الخسوف، ويمر القمر عبر الظل المظلم للأرض، مما يجعله يظهر باللون الأحمر، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

ويتوقع علماء الفلك أن يستمر ظهور القمر الأحمر بشكل كلي لمدة ساعة و43 دقيقة، في حين سيكون الخسوف الجزئي مرئيا بالعين لما يقرب من 4 ساعات.

ويبدأ الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة 8:30 مساء في 27 يوليو، وينتهي الساعة 10:13 مساء بتوقيت جرينيتش، وستكون ذروة الخسوف في تمام الساعة 9:22 مساء بتوقيت جرينيتش.

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