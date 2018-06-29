وزير الأوقاف: منع الفاسد من العبث فى الأرض فيه النجاة.. فيديو

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية حول موضوع "حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى" ونقلتها قناة صدى البلد على الهواء مباشرةً.



وقال وزير الأوقاف، إن ترك العابث فى الأرض فسادا يؤدى إلى هلاك الجميع ولكن الأخذ على يديه ومنعه عن فساده فيه النجاة للجميع، مستشهدا بحديث النبي حيث قال "الْقَائِمُ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعُ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ , فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا , وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا , فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوُا الْمَاءَ فَمَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَآذَوْهُمْ , فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا , فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا , وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا".



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.