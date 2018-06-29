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أخبار البلد

مد باب التسجيل في عمومية الصيادلة ساعة إضافية لاكتمال النصاب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:38 م
أرشيفية - عمومية
أرشيفية - عمومية سابقة
آيات أحمد
أعلن الدكتور ايمن عثمان، أمين عام النقابة العامة للصيادلة، مد باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية لمدة ساعة أخرى، لحين اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017، ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما ستتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.

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