سفيرنا بالإمارات: ثورة 30 يونيو حافظت على هيبة مصر

أكد السفير المصري لدى الإمارات وائل السيد محمد جاد، اليوم الجمعة، أن ثورة 30 يونيو أسست مصر جديدة قادرة على تحقيق الطموحات، وحافظت على مقدرات الدولة وهيبتها وحققت للشعب المصري الكثير من المكاسب على المستويات كافة.



وقال جاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر أعاد للدولة المصرية هيبتها الإقليمية والعربية، وبانتخابه لفترة رئاسية ثانية حازت مصر احترام العالم، بعد نجاحه في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد



وأعلى مكانتها على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية وقطع شوطا كبيرا في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية وإعادة بناء دولة قوية.



وأضاف أن الشعب المصري لن ينسى وقفة الإمارات مع مصر في كل المراحل والأزمات التي مرت بها وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، حيث كان للدعم الذي قدمته الدور الكبير في إعادة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإمارات قدمت كل الدعم في وقت مهم جدا بعد ثورة يونيو لتوفير المتطلبات التنموية في مصر وخاصة البنية التحتية من أجل دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاعات التنموية كافة.



وأكد أن "30 يونيو" سيظل يوما تاريخيا مجيدا في تاريخ مصر، إذ أدت هذه الثورة الشعبية لرسم خريطة الحياة السياسية والاقتصادية في مصر لعقود مقبلة، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية تنامي حالة الاستقرار الأمني بعد فترة من الفوضى والانفلات.



وأوضح السفير أن مصر بعد ثورة "30 يونيو" شهدت تنفيذ وإنجاز مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، وفي مقدمتها الإسكان والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمنشآت التعليمية والإمداد بالمياه، بالإضافة إلى إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة وتطوير المناطق العشوائية وتنمية سيناء ومنطقة قناة السويس، لافتا إلى أن مشاريع اكتشافات وإنتاج الغاز تأتي في مقدمة المشاريع العملاقة التي تعمل مصر على إنجازها وتحقيق أقصى استفادة منها.



وأكد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، قائلا "إن مصر من أولى الدول التي أيدت بشكل مطلق وفوري إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمته كركيزة للأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي دعمت وساندت مصر في حرب أكتوبر المجيدة وقدمت كل إمكاناتها.