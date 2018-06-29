موراي يشارك في بطولة ويمبلدون للتنس بعد نحو عام من الغياب

حافظ اللاعب البريطاني آندي موراي على فرصه في المشاركة ببطولة "ويمبلدون" المفتوحة للتنس- ثالث البطولات الأربع الكبرى لهذا العام- بعد إدراجه في القرعة التي سحبت اليوم الجمعة.



وعاد موراي الفائز باللقب مرتين للمنافسات الأسبوع الماضي بعد حوالي عام من الغياب بسبب مشكلة في الفخذ تطلبت خضوعه لجراحة في أستراليا في يناير الماضي ولعب ثلاث مباريات منذ ذلك الوقت، فخسر أمام الأسترالي نيك كيريوس في بطولة "كوينز" وأمام مواطنه البريطاني كايل إدموند في بطولة "إيستبورن" هذا الأسبوع.



يذكر أن اللاعب الأسكتلندي غير مصنف في البطولة بعد تراجع ترتيبه العالمي إلى المركز 156، وستكون مباراته الأولى ضد الفرنسي بنوا بير.