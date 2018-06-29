ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

موراي يشارك في بطولة ويمبلدون للتنس بعد نحو عام من الغياب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:42 م
آندي موراي
آندي موراي
ا ش ا
حافظ اللاعب البريطاني آندي موراي على فرصه في المشاركة ببطولة "ويمبلدون" المفتوحة للتنس- ثالث البطولات الأربع الكبرى لهذا العام- بعد إدراجه في القرعة التي سحبت اليوم الجمعة.

وعاد موراي الفائز باللقب مرتين للمنافسات الأسبوع الماضي بعد حوالي عام من الغياب بسبب مشكلة في الفخذ تطلبت خضوعه لجراحة في أستراليا في يناير الماضي ولعب ثلاث مباريات منذ ذلك الوقت، فخسر أمام الأسترالي نيك كيريوس في بطولة "كوينز" وأمام مواطنه البريطاني كايل إدموند في بطولة "إيستبورن" هذا الأسبوع.

يذكر أن اللاعب الأسكتلندي غير مصنف في البطولة بعد تراجع ترتيبه العالمي إلى المركز 156، وستكون مباراته الأولى ضد الفرنسي بنوا بير.

ترشيحاتنا

تعرف على صاحب أسرع بطاقة صفراء في مونديال روسيا

الأعلى للإعلام: لن نكون أداة لذبح الفن أو المساس بحرية الإبداع

بدء حجز ودفع مقدمات أراضى الإسكان ببنك التعمير..الإثنين المقبل

المدرب السابق للمنتخب الروسي: مصر أسوأ فريق في كأس العالم

آخرهم طلعت زكريا.. مفاجآت وصدمات الفنانين خلال أسبوع

مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

ننشر ترشيحات القضاء الأعلى للتشكيل الجديد للمجلس

فاروق جعفر: يا ريتنا ما تأهلنا لكأس العالم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية اليوم

تعرف على صفقات المصري البورسعيدي بالميركاتو الصيفي

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟