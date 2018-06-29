الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا لتقديم مقترحات تتعلق بالبريكست

دعا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم /الجمعة/ إلى تقديم ما وصفه " بمقترحات واقعية وقابلة للتطبيق" فيما يتعلق بمفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.



ونقلت شبكة "آي تي في" البريطانية عن المسؤول الأوروبي قوله إن "التباعد الضخم والخطير" لا يزال قائما بشأن القضايا المتعلقة بجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، داعيا إلى عقد جلسة إضافية للمفاوضات مع المسؤولين البريطانيين يوم الاثنين المقبل.



وأعربت رئيسة الوزراء عن أملها في إجراء مرحلة جديدة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نشر "الورقة البيضاء" للحكومة، والتي تدعو إلى تسريع المفاوضات وتكثيفها بمجرد نشر الوثيقة.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء الحكومة على تفاصيل الورقة البيضاء يوم الجمعة المقبل، في اجتماع يعقد في المقر الريفي لرئيسة الوزراء "التشيكرز".

وانتهت مشاركة ماي في قمة المجلس الأوروبي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد جلسة ماراثونية حول مقترحات لمعالجة أزمة المهاجرين، وحذرت قادة الاتحاد الأوروبي من أن سلامة مواطنيهم ستتعرض للخطر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام القمة في بروكسل، قالت ماي: "سننشر ورقتنا البيضاء قريبا وأريد أن أرى عملية المفاوضات تتسارع بعد ذلك".

ووعدت بريطانيا بتقديم "ورقة بيضاء" عن رؤيتها لشراكة مستقبلية في الأسابيع المقبلة، حيث يضغط المفاوضون الأوروبيون على بريطانيا منذ أشهر لتوفير مزيد من الوضوح بشأن هذه القضية.

