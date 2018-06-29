ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا لتقديم مقترحات تتعلق بالبريكست

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:38 م
صدى البلد
ا ش ا
دعا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم /الجمعة/ إلى تقديم ما وصفه " بمقترحات واقعية وقابلة للتطبيق" فيما يتعلق بمفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت شبكة "آي تي في" البريطانية عن المسؤول الأوروبي قوله إن "التباعد الضخم والخطير" لا يزال قائما بشأن القضايا المتعلقة بجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، داعيا إلى عقد جلسة إضافية للمفاوضات مع المسؤولين البريطانيين يوم الاثنين المقبل.

وأعربت رئيسة الوزراء عن أملها في إجراء مرحلة جديدة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نشر "الورقة البيضاء" للحكومة، والتي تدعو إلى تسريع المفاوضات وتكثيفها بمجرد نشر الوثيقة.
ومن المتوقع أن يوافق وزراء الحكومة على تفاصيل الورقة البيضاء يوم الجمعة المقبل، في اجتماع يعقد في المقر الريفي لرئيسة الوزراء "التشيكرز".
وانتهت مشاركة ماي في قمة المجلس الأوروبي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد جلسة ماراثونية حول مقترحات لمعالجة أزمة المهاجرين، وحذرت قادة الاتحاد الأوروبي من أن سلامة مواطنيهم ستتعرض للخطر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام القمة في بروكسل، قالت ماي: "سننشر ورقتنا البيضاء قريبا وأريد أن أرى عملية المفاوضات تتسارع بعد ذلك".
ووعدت بريطانيا بتقديم "ورقة بيضاء" عن رؤيتها لشراكة مستقبلية في الأسابيع المقبلة، حيث يضغط المفاوضون الأوروبيون على بريطانيا منذ أشهر لتوفير مزيد من الوضوح بشأن هذه القضية.

ترشيحاتنا

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو

السفير السعودي: عدلي منصور قاد مصر في فترة بالغة الدقة

الأعلى للإعلام: لن نكون أداة لذبح الفن أو المساس بحرية الإبداع

نور كنز مصر المستقبلي.. خبراء عن الكشف البترولي الضخم: يفوق حقل ظهر ويصل بإجمالى إنتاج الدولة لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.. منطقة المتوسط واعدة.. والاكتشاف مفاجأة الرئيس السيسي للشعب

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

ننشر ترشيحات القضاء الأعلى للتشكيل الجديد للمجلس

قطر تخسر 16.2 مليار دولار لهذا السبب

شاهد.. ماذا قالت ابنة النائب هشام بركات في ذكرى اغتياله ؟

راموس.. مرتكب إطلاق النار على صحيفة في أمريكا

حارس منتخب فرنسا: لا نشعر بالنقص وسنفوز على الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟