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أخبار العالم

الجيش السوري يسيطر على تل يطل على طريق رئيسي في درعا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:40 م
صدى البلد
رويترز
قال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة إن الجيش السوري سيطر على تل يطل على الطريق الواصل بين شرق وغرب محافظة درعا، حيث يشن هجوما كبيرا على مقاتلي المعارضة.

وجاء في نبأ أذاعه التلفزيون "الجيش السوري يسيطر على تل الزميطية غرب مدينة درعا والمشرف على الطريق الحربي الواصل بين ريف درعا الشرقي والشمالي الشرقي وريف درعا الغربي والشمالي الغربي".

ويعني الاستيلاء على التل أن مقاتلي المعارضة ربما لن يعود بمقدورهم استخدام هذا الطريق بأمان. ويمتد هذا الطريق إلى جنوبي مدينة درعا في منطقة تضيق فيها الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة إلى مجرد شريط رفيع على الحدود مع الأردن.

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