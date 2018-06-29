هاميلتون يقود مرسيدس للسيطرة على التجارب الحرة بسباق النمسا

قاد لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه مرسيدس لاحتلال المركزين الأول والثاني في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى اليوم الجمعة.



وقطع السائق البريطاني، الذي يتقدم بفارق 14 نقطة على سيباستيان فيتل سائق فيراري بعد ثمانية سباقات، مسافة حلبة رد بول في دقيقة واحدة و04.839 ثانية.



وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.127 ثانية بينما احتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني في الحلبة المملوكة لشركة مشروبات الطاقة.



وتأخر فرستابن عن بوتاس بفارق 0.107 ثانية بينما جاء فيتل رابعا وسجل دقيقة واحدة و05.180 ثانية.



وأجرى مرسيدس تحديثا على نظام الانسيابية قبل سباق النمسا بعدما استخدم محركا جديدا في السباق الماضي في فرنسا الذي فاز به هاميلتون، ويبدو مرة أخرى متفوقا على بقية منافسيه.



وفاز مرسيدس بكل سباق أقيم في سبيلبرج منذ عودة سباق النمسا لجدول فورمولا 1 عام 2014.



واحتل الاسترالي دانييل ريتشياردو المركز الخامس متقدما على كيمي رايكونن سائق فيراري والفرنسي رومان جروجان سائق هاس، الذي لم يحقق أي نقطة هذا الموسم حتى الآن، وإستيبان أوكون سائق فورس إنديا.



وواصل المبتدئ شارل لوكلير القادم من موناكو، الذي تألق مع ساوبر وتم ترشيحه لخلافة رايكونن في فيراري، مستواه القوي واحتل المركز التاسع.



وجاء بيير جاسلي سائق تورو روسو المدعوم بمحركات هوندا في المركز العاشر.



وظهر البولندي روبرت كوبيتسا في تجارب الجمعة الصباحية مع وليامز بدلا من السائق الأساسي سيرجي سيروتكين، لكنه كان السائق الأبطأ على الحلبة وسجل دقيقة واحدة و07.424 ثانية.



وقدم مكلارين تجارب باهتة أخرى، واحتل فرناندو الونسو وستوفل فاندورنه المركزين 17 و18 على الترتيب رغم أن السائق الاسباني بدا في أغلب الوقت أنه يختبر تفاصيل متعلقة بالانسيابية.



وقال مكلارين في وقت سابق إنه يعاني من مشكلة في الانسيابية لكن لا يمكنه إصلاحها في نفق الرياح، وهو ما يعني أن عليه تجربة الحلول المحتملة على الحلبة في أيام السباق