روما يدخل السباق لضم أليكس فيدال لاعب برشلونة

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة، أن نادي روما وضع عينه على أليكس فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني؛ للتعاقد معه في حال قرر أليساندرو فلورينزي الرحيل إلى نادي إنتر ميلان، الذي يرغب في ضمه بداية من الموسم الجديد.



وأضاف الموقع، أن إنتر قدم راتبا أعلى بكثير مما اقترحه روما على اللاعب، في ظل أن عقده الحالي مع الذئاب ينتهي في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن النادي لا يرغب في رحيل فلورينزي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده، لذا فإن النادي سيفكر في إمكانية بيع اللاعب بمقابل مادي كبير.



يشار إلى أن إنتر أبدى هو أيضا اهتمامه بالتعاقد مع أليكس فيدال، بالإضافة إلى أندية نابولي، ميلان، ويوفنتوس.

وانضم فيدال إلى برشلونة عام 2015، قادمًا من إشبيلية في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليون يورو.

