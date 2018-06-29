ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

روما يدخل السباق لضم أليكس فيدال لاعب برشلونة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:40 م
أليكس فيدال لاعب
أليكس فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني
ا ش ا
ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة، أن نادي روما وضع عينه على أليكس فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني؛ للتعاقد معه في حال قرر أليساندرو فلورينزي الرحيل إلى نادي إنتر ميلان، الذي يرغب في ضمه بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع، أن إنتر قدم راتبا أعلى بكثير مما اقترحه روما على اللاعب، في ظل أن عقده الحالي مع الذئاب ينتهي في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن النادي لا يرغب في رحيل فلورينزي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده، لذا فإن النادي سيفكر في إمكانية بيع اللاعب بمقابل مادي كبير.

يشار إلى أن إنتر أبدى هو أيضا اهتمامه بالتعاقد مع أليكس فيدال، بالإضافة إلى أندية نابولي، ميلان، ويوفنتوس.
وانضم فيدال إلى برشلونة عام 2015، قادمًا من إشبيلية في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليون يورو.

ترشيحاتنا

تعرف على صاحب أسرع بطاقة صفراء في مونديال روسيا

شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقتحم الحدود السورية لتمويل للمعارضة

صحف اليوم..«هاآرتس»: أسهم الغاز الإسرائيلى تتهاوى أمام حقل «نور» المصرى..التموين: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الوقود..11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات في 9 أشهر

تعرف علي السبب الحقيقي وراء السماح للمرأة بالقيادة في السعودية

شاهد.. ماذا قالت ابنة النائب هشام بركات في ذكرى اغتياله ؟

أكرم توفيق سعيد بثقة كارتيرون

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية اليوم

ننشر ترشيحات القضاء الأعلى للتشكيل الجديد للمجلس

توفير التمويل للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات بفائدة مخفضة

المدرب السابق للمنتخب الروسي: مصر أسوأ فريق في كأس العالم

تعرف على المنتخبات أصحاب العلامة الكاملة في مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟