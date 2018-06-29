أول الثانوى الزراعى بأسوان يحلم بدراسة الثروة السمكية بالمنصورة



استطاع الطالب معاذ عيد حسن الحصول على المركز الأول فى إمتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بالتعليم الزراعى قسم صيد وتربية الأسماك بأسوان بعد حصوله على مجموع 468 درجة بنسبة 86.67%.



وقال معاذ لـ صدى البلد أن سبب نجاحه وتفوقه هو من الله عز وجل أولًا ثم والديه اللذين وفرا له المناخ المناسب الملائم لتحقيق هذا النجاح والتفوق ، بجانب أستاذه بالمدرسة خالد أحمد رئيس قسم تربية الأسماك والذى كان سببًا مباشرًا لتحفيزه باستمرار للوصول إلى هذا التفوق الدراسى الكبير ليحصل على المركز الأول فى مجال صيد وتربية الأسماك .



وتابع أول الدبلومات الفنية بالتعليم الزراعى بأسوان بأنه كان متفوقًا الحمد لله خلال مراحل تعليمه المختلفة، وأنه يسعى حاليًا إلى الالتحاق بكلية الزراعة جامعة المنصورة قسم الثروة السمكية، فى حين لن يقف تعليمة إلى مرحلة التعليم الجامعى حيث أنه يسعى إلى مزيد من التفوق الدراسى لبلوغ مرحلة الدراسات العليا بالجامعة .



وأضاف معاذ أن ترتيبة الأول بين أشقائه الثلاث وجميعهم ذكور ، فى حين يعمل والده فى مجال المقاولات ووالدته مدرسة بمدرسة محمد مكاوى يعقوب الثانوية بأسوان .



وأشار أنه لم يتلقى أى درس خصوصى طوال حياته، وأن إعتمادة كان فى الأساس ينصب على الكتاب المدرسى ومتابعة تحصيل دروسة داخل المدرسة، وأنه كان يذاكر يوميًا ما بين 5 إلى 6 ساعات .



وأكمل بأن صيام شهر رمضان لم يؤثر فية تمام خلال فترة الإمتحانات، حيث كان فى المقابل يواظب على الطاعات والصلاة وقيام الليل وقراءة القرأن فى شهر رمضان بشكل طبيعى حيث كان ذلك له بمثابة فاتحة خيرًا له لأنه تقرب إلى الله بالطاعات فى الشهر الفضيل .



وأختتم معاذ بأن مدرسة الصيد وتربية الأسماك بأسوان التى أنهى بها دراسته الثانوية تعد تجربة وليدة ، وتخصص نادر داخل محافظة أسوان ومصر حيث من الممكن أن تساهم فى تخريج أجيال من الطلاب يخدموا مجالات التنمية التى تسعى لها الدولة حاليًا داخل بحيرة ناصر لتحقيق المزيد من معدلات التنمية بها .