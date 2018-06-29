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إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:33 م
صدى البلد
هاجر هانئ
تألقت مجموعة من النجمات والمشاهير، خلال الأسبوع المنصرم، ببعض الإطلالات المميزة التى غلب عليها الطابع الكلاسيكي، والتي نالت بعضها إعجاب متابعيهن وجمهورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نرصد لكم أبرز إطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع.

-تألقت مايا دياب بإطلالة أنيقة من توقيع دار Versace العالمية، حيث ارتدت بلوزة قصيرة بلغ سعرها 775 دولارًا أمريكيا، وبنطلون أسود ضيق بـ 225 دولارًا، ونسقت معهما كيمونو طويل ويبلغ ثمنه نحو 2,950 دولار أمريكي.

-خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بأكثر من إطلالة راقية حيث اعتمدت على بنطلون بيج هاى ويست مع بلوزة بيضاء وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البنى، وظهرت بفستان مشرق باللون الوردي ودرجاته المبهجة وقصته المميزة، أبرز جمالها وأنوثتها مع حزام ملتف حول خصرها.

كما تألقت بفستان أبيض مصنوع من الحرير، وتميز بالموضة المطبعة بالألوان الجميلة والزاهية، أما إطلالتها الأخيرة كانت كالفتاة المرحة والعصرية بالكاجوال، فاعتمدت على ارتداء البليزر الرسمي النسائي بلون الأوف وايت، نسّقته مع الجينز، لتضيف لمسةً عصريةً تعبر عن أنوثتها بأسلوب مختلف وأنيق.

-أما ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، فظهرت بإطلالة راقية، خلال حضورها حفل توزيع جوائز القادة الشباب في قصر باكنجهام، لتكريم الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 عامًا، والذين يكرّسون جهودهم لتغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، حيث أرتدت فستان متوسط الطول باللون الزهري الفاتح من علامة برادا، ونسقت معه حذاء أسود بكعب عالى من aquazzura، وبلغ ثمنه نحو 750 دولارًا أمريكيا.

-وظهرت الفنانة التونسية درة بمجموعة من الإطلالات المميزة التى نالت إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى خلال رحلتها إلى لبنان، حيث اعتمدت على الإطلالات التى جمعت بين الأناقة والبساطة فى آن واحد.

-تألقت مى عز الدين بإطلالة جريئة من توقيع علامة bebe، فارتدت فستانا أبيض قصير مزين بالخطوط السوداء، وتميز بحزام أسود عند منطقة الخصر.

-أطلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بفستان أسود جرئ خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف البوهي.

-خطفت السيدة الأولى لأمريكا ميلانيا ترامب الأنظار بإطلالتها خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع قرينته الملكة رانيا في البيت الأبيض، حيث تألقت بفستانً من جلد Proenza Schoulder باللون الباستيل بلغ تكلفته 1،185 دولار.

-تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة ساحرة، خلال إحيائها حفلا غنائيا بمسرح قصر المؤتمرات بمدينة باريس عاصمة فرنسا، حيث ظهرت بفستان أسود من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، تميز بصيحة الكم الواحد، بالإضافة إلى ذلك أبرز قوامها الرشيق.
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور
إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

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