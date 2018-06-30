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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم المماطلة في سداد الدين

السبت 30/يونيو/2018 - 02:02 ص
المماطلة في سداد
المماطلة في سداد الدين
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.

وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».

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