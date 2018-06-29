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ثالث الدبلومات الفنية بالقليوبية: كنت أعمل نهارا وأذاكر ليلا .. فيديو وصور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:12 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفوق في دراسته وحصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الدبلومات الفنية، كان يساعد والده طوال النهار في شغله بورشة طلاء المعادن ثم يقوم بمذاكرة دروسه في الليل.

إنه الطالب يوسف صبيح حسن صبيح الحاصل على الثالث مكرر على الدبلومات الفنية بتقدير ٩٢.٤٦% من مدرسة الأورمان الفندقية .. "صدى البلد" التقت به للتعرف على حلمه ومشوار نجاحه.

أعرب يوسف عن سعادته بوجوده ضمن أوائل الجمهورية وحصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الدبلومات الفنية وقال يوسف أنا أكبر أشقائى سنا، ولذلك تحملت المسئولية منذ أن كنت في المرحلة الاعدادية، حيث أذهب يوميا إلى ورشة ولدى ومساعدته في طلاء المعادن بمنطقة باب الشعرية ثم أقوم بمذاكرة دروسى ليلا. 

وأشار يوسف إلى ان عمله مع والده لم يؤثر عليه بل كان دائما دافعا له للتفوق والنجاح وتحقيق حلمه والالتحاق بكلية السياحة والفنادق للعمل مرشدا سياحيا. 

وأكد أنه دائما يفتخر بوالديه الذين لم يقصرا معه طوال فترة دراسته هو وشقيقته التى التحقت بالثانوى العام وشقيقه الأصغر الذى يدرس في المرحلة الابتدائية. 

وقال إنه يتمنى أن يصبح مرشدا سياحيا ودخل التعليم الفني عن اقتناع، مشيرا إلى أن التعليم الفني يتميز عن الثانوي العام بعدم وجود دروس خصوصية والتركيز على الجانب العملي مقدما الشكر إلى معلميه بالمدرسة الذين كانوا يعاملونه مثل ابنائهم.
ثالث الدبلومات الفنية بالقليوبية: كنت أعمل نهارا وأذاكر ليلا .. فيديو وصور
ثالث الدبلومات الفنية بالقليوبية: كنت أعمل نهارا وأذاكر ليلا .. فيديو وصور
ثالث الدبلومات الفنية بالقليوبية: كنت أعمل نهارا وأذاكر ليلا .. فيديو وصور

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