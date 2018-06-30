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ديني

الإفتاء تكشف عن 4 أمور تحدث لك عند الإكثار من الاستغفار

السبت 30/يونيو/2018 - 06:11 ص
الاستغفار
الاستغفار
أمل فوزي
أوصت دار الإفتاء المصرية، بالإكثار من الاستغفار في كل وقت وعلى كل حال، منوهة بأن هناك أربعة أمور تحدث لمن يكثرون من الاستغفار.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك أربعة أمور يفوز بها المستغفرون، أولها أن من كان في ضيق فليستغفر، سيجعل الله له من كل ضيق مخرجًا، وثانيها أنه تعالى يجعل له من كل هم فرجًا ، وثالثًا أنه عز وجل سيرزقه من حيث لا يحتسب، ورابعًا إن الاستغفار هو مفتاح الخير.

وأضافت أن الإيمان وتقوى الله عز وجل في السر والعلن؛ تفتح أبواب الرزق، كذلك، مستشهدة بقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» الآية 96 من سورة الأعراف.

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