30 يونيو عبرت عن إرادة شعب الغربية ضد إرهاب الإخوان.. انطلاق شرارتها الأولى من ميدان الشون.. ومسيرات شعبية وعمالية في المحلة وطنطا تسقط حكم المرشد.. صور





وميدان الشُون بطبيعته يتمتع بمساحة كبيرة تضم عدة "شِون" بكسر الشين كان يخزن فيها محصول القطن قبل نقله للمحالج التى تعمل على حلجه قبل توريده لمصانع وشركات الغزل والنسيج، فكان يعرف بكلمة " الشِون" وبعد نقل القطن منه لأماكن أخري ظل إسمه كما هو وبمرور الزمن تغير نطق الكلمة ليصبح " الشُون" بضم الشين بدلا من الشِون" بكسر الشين، ونسعى كأحزاب وحركات سياسية وثوريه لتسميته بميدان الثورة لكن المسئولين بمجلس مدينة المحلة يرفضون.



كما شهد الميدان اسقاط اول صورة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك فى انتفاضة 6 ابريل 2008 وكذلك تكرر المشهد مع صورة الرئيس المعزول محمد مرسي مع تجمع الالاف من المتظاهرين من أهلى مدينة المحلة .



كان ميدان الشون يشهد مع كل تظاهرة او قرار سياسى رفضه الثور استعدادات كثيفه من قبل المتظاهرين بنصب الخيام والمنصة واغلاق الميدان حتى يكون تحت سيطرتهم ولا تخلو تظاهرة فى الميدان بدون إشتباكات فموقع قسم ثان المحلة الذى يتوسط الميدان جعل من السهل إشتباك المتظاهرين مع قوات الأمن خلال المظاهرة او اعتصامهم كما خرج جموع الألاف من عمال شركتي غزل المحلة والنصر فى مسيرات مناهضة للحكم جماعة الإخوان الإرهابية ومطالبه بإسقاطها بسبب طغيان مكتب الإرشاد وتداعيات الإرهاب فى أحداث الإتحاديه .



ففى مدينة طنطا احتشد الألاف من أبناء ومواطني وأعضاء القوي والحركات السياسية من أعضاء التيار الشعبي وحركة تمرد والكرامة والوفد وكفالية بمحيط ديوان محافظة الغربية كما حمل المتظاهرين لافتات كتب عليها "يسقط حكم الإخوان ..يسقط حكم المرشد " و " لا لا لحكم مرسي ويسقط الخرفان وجماعتها " .



كما رددوا هتافات حادة منها " ارحل ارحل يالا يا مرسي ... ارحل يالا يالا سجن مبارك فى انتظارك " وطافوا فى مسيرات انطلقت بطول شارع البحر الرئيسي وشوراع منطقة الاستاد وشارعي سعيد والحلو والنحاس وميدان المحطة للاعراب عن رفضهم مظاهر اخونه قواعد الدولة ومؤسساتها.



كما فرضت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش حاله من الاستنفار على مستوي قري ومراكز المحافظة بسبب خروج مسيرات عدائية للدوله من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تصدي لها كافة القوي الشعبية وأقبلوا على فضها بالطوب والحجارة سعيا فى الحفاظا على هوية الوطن وبدء مراحل البناء مستقبلا فى ذلك الوقت .

ميدان الشون فى قلب مدينة المحلة الكبري قلعة الصناعة المصرية، انطلقت منه الشرارة الأولي لثورة 30 يونيو، كما انه يعد قبلة الثوار حيث شهد انطلاق تظاهرات عمال غزل المحلة فى 2006 و 2008 وحتى أصبح لا يصلح للتظاهر، حيث كان الميدان يستوعب أكثر من 100 ألف متظاهر ويعتبر أكبر ميادين محافظة الغربية كما يرجع تسميته بميدان الشون من كلمة "الشونه" وهى التى يخزن فيها المحصول عقب حصاده من قبل الفلاحين.