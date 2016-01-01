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كأس العالم

فيديو جراف.. لعنة المونديال تقصي الأبطال من دور المجموعات

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:05 ص
صدى البلد
خرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وكان خروجه غير متوقع خصوصا بعد فوزه بكأس العالم 2014.

وليست هذه المرة الأولى التي يقصى فيها البطل من دور المجموعات، حيث تكرر المشهد فى 3 نسخ ببطولة كأس العالم:-

ـ فازت فرنسا بكأس العالم عام 1998 وخرجت من دور المجموعات 2002

ــ حققت إيطاليا كأس العالم 2006 وخرجت من دور المجموعات 2010

ـ فازت إسبانيا بكأس العالم 2010 وخرجت من دور المجموعات 2014

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