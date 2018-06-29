ضبط 7000 قرص أدوية مجهولة ومحظورة في الأسواق بالشرقية.. صور

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية من ضبط 7000 قرص أدوية مجهولة المصدر ومحظورة وغير مصرح بتداولها في الأسواق خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة علي الصيدليات و مخازن الأدوية بمراكز( الزقازيق - أبو كبير– كفر صقر) وذلك لضبط سوق الأدوية بنطاق دائرة المحافظة .



ومن جهته، أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي قامت بحملة تفتيشية مكبرة بمراكز (الزقازيق- أبوكبير- كفرصقر) و أسفرت الحملة عن ضبط صيدلية كبري بمدينة الزقازيق وبحوزتها عدد 1600 قرص دوائي متنوعة (جدول ثان) ومؤثرة علي الحالة النفسية كما تم ضبط عدد 2500 قرص أدوية مستوردة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح تداولها بالأسواق بالإضافة إلي ضبط عدد1900 قرص دوائي مجهولة المصدر وعدد15 أمبول نالوفين (أدوية جدول ثالث مخدرات ) وعدد 37 أمبول خاص بوزارة الصحة والسكان محظور تداوله بالصيدليات.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 صيدليات بمركزي أبوكبير وكفر صقر وتم ضبط عدد 350 قرص ترامادول (أدوية مخدرات) و650 قرص أدوية متنوعة منتهية الصلاحية ومعدة للبيع و200 أمبول مياه مذيب للحقن منتهي الصلاحية كما تم ضبط 150 قرص دوائي خاص بمنظمة الاونروا ومحظور بيعه بالصيدليات وعدد 35 علبة دواء تالفة لسوء التخزين و25 علبة أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالصيدليات بالاضافة إلي تحريز دفتر خاص بادوية الجدول الاول المؤثر علي الحالة النفسية به مخالفات



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر رقم 5379، 5378 ،5377، 5376جنح الزقازيق و محاضر رقم 10724 ، 10725، 10726 ،10727 ،10728 ،10729 ،10730، 10731 لسنة 2018 جنح كفر صقر