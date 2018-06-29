قتلوا آباهم ليرثوه.. بشاعة أم تخلصت من زوجها بمساعدة بناتها.. صور

أقدمت امرأة هندية على ارتكاب واحدة من أبشع جرائم القتل التي كان الضحية فيها زوجها، لكن المفاجأة المرعبة كانت أن من عاونها على القتل هن بناتها وبنات المقتول.



وانتشرت القصة المفزعة في الصحف الهندية مثل صحيفة تايمز أوف إنديا، والتي عنها نقلت صحف إنجليزية عدة، والتي كشفت إن الدافع وراء جريمة القتل البشعة مالي ولكن الضحية والثمن لا يعوض، وهو قتل البنات لأبوهم.



وقامت الأم بالتخلص من الزوج بمساعدة بناتها للحصول على تعويض مالي بعد رحيله وبسبب منع الرجل بناته من ارتداء أزياء متحررة، لكن جريمتهم انكشفت.



وقالت الصحف الهندية إن الزوج الذي كان يعمل في الشرطة برتبة مساعد مفتش تم العثور عليه مقتولا في مجاري المياه.



واستأجرت المرأة البالغة من العمر 52 عاما شخصين لقتل زوجها، واعترفت بجريمتها أمام الشرطة حين تمت مواجهتها بالحقائق.



واعتقدت الزوجة أن جريمة القتل ستمر بسلام كما راهنت على أن تتلقى 88 ألف جنيه أسترليني، باعتبارها أرملة عنصر من الشرطة.



أما بنات الراحل فانضممن إلى المخطط الفظيع، بسبب رفض والدهن السماح لهن بارتداء سراويل الجينز في منطقة أوتار براديش، شمال الهند.



واعتمد المحققون على كاميرات المراقبة المثبتة في حي الراحل، كما أن الزوجة كانت على اتصال بالقاتلين.