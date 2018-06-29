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أخبار البلد

الصيادلة تعلن اكتمال نصاب العمومية.. وعضو: ده تزوير

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:58 م
أرشيفية - عمومية
أرشيفية - عمومية سابقة
آيات أحمد
أعلن الدكتور أيمن عثمان، وكيل النقابة العامة للصيادلة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، الذي يقدر بـ٥٠٠ صيدلى.

وأثار إعلان وكيل النقابة للصيادلة اكتمال النصاب، حفيظة وغضب أحد الصيادلة الحاضرين، الذى نفى اكتمال النصاب القانوني، متهما الوكيل بالتزوير ومطالبا المجلس بالإعلان عن عدد الحاضرين والمسجلين بالكشوف بكل شفافية، الأمر الذى قوبل بالتجاهل من قبل مجلس النقابة.

ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام ، وتقرير مراقب الحسابات ، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة ، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات .

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية ، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية .

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