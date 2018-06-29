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حوادث

القبض على عامل هارب من حكم مؤبد بكوم حماده

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:58 م
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حماده خلال حملة للقضاء على العناصر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على عامل هارب من حكم مؤبد بقضية "اتجار بالمخدرات .

وكان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث يفيد بضبط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حماده المتهم "خميس.م .أ- 27 سنة "عامل ومقيم بالندر، المحكوم عليه في قضية جنايات المركز "مخدرات" والمحكوم عليها فيها بالمؤبد.

وبمواجهة المتهم إعترف بالحكم الصادر ضده .. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لجنوب دمنهور لمباشرة التحقيق.

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