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ديني

مركز الأزهر للفتوى يحدد ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة بدقة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:09 م
ساعة استجابة الدعاء
ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حث على تحري ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن في يوم الجمعة ساعة إذا سأل العبد فيها ربه، فإنه عز وجل يستجيب لدعائه، وهي بعد العصر.

واستشهد بما رواه أحمد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنهما-، أَنَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَ وَجَلَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أعْطاه إيَّاهُ وهِيَ بَعْدَ العَصْرِ».

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