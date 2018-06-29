تعرف على كيفية تعبير القرآن عن مروجي الشائعات.. فيديو

كشف الدكتور عبد الحكم سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، عن كيفية تعبير الله تعالى عن الشائعات فى القرآن، إذ اختار كلمة تدل على الزلزلة والاضطراب وعدم الاستقرار لمروجي الشائعات، فقال تعالى (لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا).



وقال سلامة، فى خطبة الجمعة، بمسجد السلام بالشرقية، إن المرجفين هم أهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل، منوها أنه لا ينبغي أن يغتر الناس بالمظاهر ويتلمسوا الأمور الخفية من خلف الكلام الذي قال لهم، لأن صاحب الشائعة ينصب من نفسه رجل ذا مصداقية ومسموع الكلمة.



وتابع: يصور القرآن ذلك فيقول (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ).

