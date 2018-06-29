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محافظات

مميش: قناة السويس أصبحت الخيار الأمثل للخطوط الملاحية الكبرى

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:58 م
صدى البلد
حسام صلاح
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن قناة السويس نجحت خلال العام المالي 2017/2018 في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق.

وأضاف مميش فى تصريحات صحفية، أن ذلك يؤكد جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة.

وتابع مميش: "توالى عبور سفن الحاويات الأكبر في العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو مايُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري".

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