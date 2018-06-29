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محافظات

الأقصر تعلن عن آخر موعد لتقنين أوضاع أملاك الدولة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:00 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه طبقًا للكتاب الدورى رقم 153 لسنة 2018 الوارد إلى المحافظة، بأن طلبات تقنين أراضى الدولة التى لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 10 يوليو المقبل ( 10/7/2018) ، سيتم التعامل معها باعتبارها تعديات يجب إزالتها.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن كل من قدم طلبًا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة، يعتبر ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة ويتم إلغاء الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

وطالب المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى للمحافظة، سرعة التوجه لديوان عام المحافظة لاستلام إذن الفحص وإذن المعاينة لسداده فى البنك وتسليم إيصال الدفع للمحافظة حتى يتم استكمال باقى الإجراءات اللازمة.

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