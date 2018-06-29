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أخبار البلد

متحدث الصيادلة: علينا تجاوز الفترة المظلمة وبدء عهد جديد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:01 م
أرشيفية - عمومية
أرشيفية - عمومية سابقة
آيات أحمد
طالب أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمى لنقابة الصيادلة، الأعضاء، خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، بتجاوز الفترة حالكة الظلام وبدء عهد جديد لأن الكيان باقى والجميع راحلون.

ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام ، وتقرير مراقب الحسابات ، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة ، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية ، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.

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