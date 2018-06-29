ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:07 م
مخالفات مرورية ـ
مخالفات مرورية ـ ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، بجانب تحرير 59 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 72 مخالفة، كما تم تحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 77 حالة عدم قبول التصالح، إلى جانب تحرير 180 مخالفة متنوعة.

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ترشيحاتنا

في ذكرى استشهاده .. الإخوان اغتالوا النائب العام هشام بركات لسببين

موقع أسترالي ينصح مواطني 46 دولة بزيارة مصر لهذا السبب

الأزهر يكشف عن 5 أعذار تعفيك من إثم ترك صلاة الجمعة

راموس.. مرتكب إطلاق النار على صحيفة في أمريكا

تعرف على أول لاعب يحمل شارة القيادة 5 مرات في كأس العالم

خبير بترولي: حقل غاز نور يحمل خيرات كثيرة لمصر..فيديو

الأهلي يواجه الشمس وديا

قطر تخسر 16.2 مليار دولار لهذا السبب

مصري يتعرض لواقعة نصب عبر فايبر بالكويت

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

مميش: قناة السويس أصبحت الخيار الأمثل للخطوط الملاحية الكبرى

الزمالك يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع الأهرام سبورت لضم قفشة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟