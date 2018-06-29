ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.



وأسفرت الحملة عن ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، بجانب تحرير 59 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 72 مخالفة، كما تم تحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 77 حالة عدم قبول التصالح، إلى جانب تحرير 180 مخالفة متنوعة.



ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.