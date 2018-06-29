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فن

نانسي عجرم تغني وترقص في أقوى حفلات موازين.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:06 م
صدى البلد
أحمد البهي
في واحدة من أقوى حفلات مهرجان موازين في دورته الـ١٧ هذا العام المقامة بالعاصمة المغربية الرباط، تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها في سابع ليالي المهرجان وبالتحديد على مسرح النهضة المخصص للنجوم العرب، وسط حضور جماهيري كبير.

نانسي غنت ورقصت وهى فى أفضل حالاتها، ولم تبخل على جمهورها بكل ما طلبه من أغاني، ومنها "ما تيجي هنا وأنا أحبك" "إنت إيه" "بالصدفة" "ومعاك" "أخاصمك آه" "إحساس جديد" "لون عيونك غرامي" "الحب زي الوتر" وغيرها من الأغنيات.

من ناحية أخرى يغني اليوم على مسرح النهضة في ثامن ليالي المهرجان النجم المغربي الدوزي والمطرب الشعبي أحمد شيبة، وغدا ختام المهرجان مع المغنية الإماراتية أحلام.

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