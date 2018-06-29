إشادات دولية بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. وكالة أمريكية: يستهدف التضخم والإصلاح الاقتصادي وخفض البطالة

بلومبرج: اقتصاديون توقعوا تثبيت قرار البنك قبل صدوره

الوكالة الأمريكية: معدلات التضخم شهدت انخفاضا مؤخرا

"أفريكان ماركت": الإصلاح الاقتصادي جذب الاستثمارات



وقال في بيان إنه "من المتوقع أن تؤدي إجراءات الدمج المالي إلى زيادات لمرة واحدة في مستوى الأسعار ما يترجم إلى تسجيل معدلات تضخم عالية بشكل مؤقت".



وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن يظل متوسط المعدل الرئيسي السنوي للتضخم متماشيًا مع أهداف البنك المركزي وأن يتناقص بعد أن يتلاشى التأثير المؤقت لارتفاع الأسعار.



وفي سياق متصل، ذكر موقع "أفريكان ماركت" الإفريقي المتخصص بالشؤون الاقتصادية أنه من المتوقع تثبيت معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام الحالي، تمهيدًا لخفضه.



وأوضح الموقع أن البنك المركزي حدد هدفًا في مايو الماضي لتثبيت معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام الجاري عند 13%، ثم تقليصه إلى ما دون 10% فيما بعد.



وأضاف أن معدل التضخم تباطأ للشهر العاشر على التوالي في مايو الماضي ليصل إلى 11.4%، مقارنة بـ 32.95% في يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 10.6%، ليصل إلى أدنى معدلاته منذ الربع الرابع من عام 2010.



وتابع أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة المصرية ساعدت على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما ساهم في زيادة معدل النمو باطراد منذ الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى5.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.



لاقى قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، والذي أعلنه، الخميس، قبولا من خبراء الاقتصاد نظرا لتماشيه مع خطة الإصلاح الاقتصادي، فيما قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن البنك المركزي أعلن الإبقاء على سعر الفائدة، وذلك في إطار التخفيف من المخاوف بشأن التضخم، وذكرت الوكالة أنها استطلعت آراء 11 اقتصاديا وتوقع 10 منهم أن البنك لن يغير من سعر الفائدة، وذلك قبل إعلان القرار.ولفتت الوكالة الاقتصادية إلى أن التضخم، الذي سجل من قبل أعلى مستوياته عندما وصل إلى 30 في المئة العام الماضي، سجل انخفاضا إلى ما يقرب من 11 في المئة في مايو الماضي مما سمح للبنك المركزي بالبدء في خفض تكاليف الاقتراض.