ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فنانة سورية تسبب أزمة بسبب لون شعرها

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:38 م
مجموعة لتجميل شوارع
مجموعة لتجميل شوارع اللاذقية باللون الأزرق
محمد علي
تسبب لون شعر فنانة سورية صاحبة مبادرة لتجميل الشوارع، في إثارة قضية تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو لون شعر الفنانة الذي تسبب في القضية؟

وبعد ذيوع القصة، ألغت قناة "الإخبارية السورية" استضافة الفنانة التشكيلية هيام سلمان للحديث عن مبادرات تقودها لتجميل شوارع مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط.

وكشفت شبكة "سبوتنيك" أن هيام وقبل لقائها الاخباري فوجئت بـأحاديث عن لون شعرها ذو اللون الأزرق وأنه يمثل مشكلة، وإثر رفض معدي البرنامج استضافتها قاموا بالتواصل مع زوجها العضو في الجمعية لإجراء اللقاء، إلا أنه رفض بشكل قاطع.

وما أن نشرت الفنانة عبر "فيسبوك" بوست حول القضية، حتى تصدرت القصة مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وانتشرت.

وأحدثت قضية (الشعر الأزرق) حملة تضامنية واسعة شارك فيها ناشطون انتقدوا فيها القناة.

ولهذا، قامت صحيفة "الوحدة" التي تصدر محليا في اللاذقية باعتماد اللون الأزرق في طبعتها الورقية، معتبرة أن الأزرق يرمز للصفاء والنقاء المطلوب في سوريا الآن في ظل الحرب المستمرة منذ سنوات.

ترشيحاتنا

قطر تخسر 16.2 مليار دولار لهذا السبب

جوزيه مورينيو يدعم حارس مرمى إسبانيا بعد خطئه الفادح

مصدر بالمالية: صندوق النقد يمنح مصر 2 مليار دولار غدا

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

في ذكرى استشهاده .. الإخوان اغتالوا النائب العام هشام بركات لسببين

تدريبات خاصة لمهاجمي الأهلي

مجهولون يقتحمون قاعدة عسكرية إسرائيلية ويسرقون بيانات سرية

مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 11 منطقة .. اليوم

استثمار قطري جديد في السودان

سعر خيالي لملابس محمد رمضان في نمبر وان.. صور

تعرف على المنتخبات أصحاب العلامة الكاملة في مونديال روسيا

خبير اقتصادي: نجاح مبادرة البنك المركزي مرهونة بآليات محددة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

فيديو

شاهد .. أب يعنف بناته وزوجته بالسلاح
ماكرون: نحتاج حماية مشروعة للحدود الأوروبية.. فيديو
شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟