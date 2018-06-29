فنانة سورية تسبب أزمة بسبب لون شعرها

تسبب لون شعر فنانة سورية صاحبة مبادرة لتجميل الشوارع، في إثارة قضية تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو لون شعر الفنانة الذي تسبب في القضية؟



وبعد ذيوع القصة، ألغت قناة "الإخبارية السورية" استضافة الفنانة التشكيلية هيام سلمان للحديث عن مبادرات تقودها لتجميل شوارع مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط.



وكشفت شبكة "سبوتنيك" أن هيام وقبل لقائها الاخباري فوجئت بـأحاديث عن لون شعرها ذو اللون الأزرق وأنه يمثل مشكلة، وإثر رفض معدي البرنامج استضافتها قاموا بالتواصل مع زوجها العضو في الجمعية لإجراء اللقاء، إلا أنه رفض بشكل قاطع.



وما أن نشرت الفنانة عبر "فيسبوك" بوست حول القضية، حتى تصدرت القصة مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وانتشرت.



وأحدثت قضية (الشعر الأزرق) حملة تضامنية واسعة شارك فيها ناشطون انتقدوا فيها القناة.



ولهذا، قامت صحيفة "الوحدة" التي تصدر محليا في اللاذقية باعتماد اللون الأزرق في طبعتها الورقية، معتبرة أن الأزرق يرمز للصفاء والنقاء المطلوب في سوريا الآن في ظل الحرب المستمرة منذ سنوات.