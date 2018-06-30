السعودية تزيد إنتاجها النفطي ليقترب من مستوى قياسي في يونيو

أظهر مسح أجرته رويترز، أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم زادت إنتاجها من الخام إلى 10.70 مليون برميل يوميا في يونيو، ليقترب من مستوى قياسي في إشارة على أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل أوبك وكبح جماح الأسعار.



ويزيد هذا الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن إمدادات مايو أيار، ويعني أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون أعلى في يونيو حزيران على الرغم من انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل إمدادات في ليبيا، وفقا للنتائج الأولية للمسح.

