إخماد حريق بأحواش المواشي بقرية رفاعي الطهطاوي في أسيوط

اندلعت قبل قليل حريق بأحد أحواش المنازل بقرية رفاعي الطهطاوي "شباب الخريجين" بمركز أبنوب وامتدت النيران إلى منازل مجاورة.



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز أبنوب يفيد اندلاع حريق بأحد أحواش المواشي الملحقة بالمنازل بقرية رفاعي الطهطاوي وامتدت النيران الى عدد من المنازل المجاورة.



على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وتمكنت من إطفاء الحريق قبل امتداد النيران الى محطة البنزين المجاورة للمنازل وأسفر الحريق عن خسائر محدودة في رؤوس الماشية ، وجار حصرها من قبل مديرية الطب البيطري.



