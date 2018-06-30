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ديني

انتبه.. 4 أعمال تكفر كبائر الذنوب ويمحو الله بها الخطايا

السبت 30/يونيو/2018 - 05:14 ص
أعمال تكفر الكبائر
أعمال تكفر الكبائر
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأربعة أعمال تُكفر كبائر الذنوب، وبها يمحو الله سبحانه وتعالى خطايا العبد ويرفع درجته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بر الوالدين كفارة الكبائر، فيما أن إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة، يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع درجات العبد.

وأضاف أنه قال الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه-: «بر الوالدين كفارة الكبائر»، مستشهدًا بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

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