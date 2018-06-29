ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لقطات مصورة للقاء سامح شكري بنظيره الليبي.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:02 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات مصورة، للقاء الذي جمع، بين السفير سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي تناول جهود تسوية الأزمة الليبية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية وجهود تحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، فضلا عن تقييم وزير الخارجية الليبي لنتائج مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا حول الأزمة الليبية. كما ناقش الاجتماع أسلوب تعامل البنك المركزي الليبي مع عوائد بيع النفط، ومحاولة الميليشيات التي يقودها الجدران فرض السيطرة على حقول النفط وخطورة ذلك، بالإضافة إلى ما قام به الجيش الليبي من إجراءات في هذا الشأن.

وأضاف أبو زيد، أن "شكري" أكد أهمية أن يتولى الأشقاء في ليبيا مقاليد الأمور دون تدخل من أي طرف خارجي في شئون ليبيا واختيارات شعبها، مع ضرورة تبني حل ليبي ليبي للأزمة، وأهمية دور الأمم المتحدة المحوري، مشددًا على أن مصر دورها يرتكز على رعاية الحوار المستمر بين الأشقاء في ليبيا لتثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها الوطنية للقيام بدورها.

ترشيحاتنا

موقع أسترالي ينصح مواطني 46 دولة بزيارة مصر لهذا السبب

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 11 منطقة .. اليوم

أستاذة بالأزهر تشرح وجه التشابه والاختلاف فى آيتين قرآنيتين

روما يدخل السباق لضم أليكس فيدال لاعب برشلونة

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

مجهولون يقتحمون قاعدة عسكرية إسرائيلية ويسرقون بيانات سرية

بوستا: 5 أندية كبرى تتصارع لضم تريزيجيه وإيطاليا الأقرب

تدريبات خاصة لمهاجمي الأهلي

الأهلي يواجه الشمس وديا

بلومبرج: البنك المركزي يهدئ مخاوف المصريين بهذا القرار

غدا.. توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟