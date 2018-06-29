لقطات مصورة للقاء سامح شكري بنظيره الليبي.. فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات مصورة، للقاء الذي جمع، بين السفير سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي تناول جهود تسوية الأزمة الليبية.



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية وجهود تحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، فضلا عن تقييم وزير الخارجية الليبي لنتائج مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا حول الأزمة الليبية. كما ناقش الاجتماع أسلوب تعامل البنك المركزي الليبي مع عوائد بيع النفط، ومحاولة الميليشيات التي يقودها الجدران فرض السيطرة على حقول النفط وخطورة ذلك، بالإضافة إلى ما قام به الجيش الليبي من إجراءات في هذا الشأن.



وأضاف أبو زيد، أن "شكري" أكد أهمية أن يتولى الأشقاء في ليبيا مقاليد الأمور دون تدخل من أي طرف خارجي في شئون ليبيا واختيارات شعبها، مع ضرورة تبني حل ليبي ليبي للأزمة، وأهمية دور الأمم المتحدة المحوري، مشددًا على أن مصر دورها يرتكز على رعاية الحوار المستمر بين الأشقاء في ليبيا لتثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها الوطنية للقيام بدورها.