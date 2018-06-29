ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شكري ونظيره التنزاني يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:07 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد وديع
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم،"أوجستين ماهيجا" وزير خارجية تنزانيا على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أكد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون المشترك مع تنزانيا في كافة المجالات، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المصرية إلى تنزانيا، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية خاصة بناء السدود، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ضرورة وضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

كما استعرض الوزير شكري خبرة مصر في مجال إنشاء محطات الكهرباء والطاقة، معربا عن تطلع مصر لنقل خبراتها في هذا الصدد إلى الأشقاء في تنزانيا.

من جانبه،أكد وزير خارجية تنزانيا على العلاقات التاريخية بين البلدين، واهتمام بلاده بتعزيزها في كافة المجالات خاصة قطاع الطاقة، حيث اتفق الوزيران على السعي للتواصل بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأعرب الوزير التنزاني عن سعادته برغبة رجال الأعمال المصريين في الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية الخاصة في تنزانيا.

كما نوه إلى أهمية قيام اللجنة المشتركة بين البلدين بوضع الإطار الفاعل لتنفيذ كافة أطروحات التعاون بين الجانبين، وتوضيح الفرص المتاحة لقطاع الخاص، فضلا عن إزالة أية عقبات في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول الوزير شكري ملف المياه وتطورات مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لمشاركة الرئيس التنزانيا في منتدى الاستثمار في أفريقيا الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ترشيحاتنا

الأزهر يكشف عن 5 أعذار تعفيك من إثم ترك صلاة الجمعة

التعليم: تعديلات رسمية بنموذج إجابة كيمياء الثانوية

الأهلي يواجه الشمس وديا

شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقتحم الحدود السورية لتمويل للمعارضة

عربي وحيد بقائمة الأفضل بمجموعات المونديال وغياب محمد صلاح

سعر خيالي لملابس محمد رمضان في نمبر وان.. صور

7 أعمال في يوم الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع الماضي

آخرهم طلعت زكريا.. مفاجآت وصدمات الفنانين خلال أسبوع

حارس منتخب فرنسا: لا نشعر بالنقص وسنفوز على الأرجنتين

أستاذة بالأزهر تشرح وجه التشابه والاختلاف فى آيتين قرآنيتين

مباراتان سوبر بين مصر والسعودية فى هذا التوقيت

نور كنز مصر المستقبلي.. خبراء عن الكشف البترولي الضخم: يفوق حقل ظهر ويصل بإجمالى إنتاج الدولة لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.. منطقة المتوسط واعدة.. والاكتشاف مفاجأة الرئيس السيسي للشعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟