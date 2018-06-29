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أخبار العالم

ميركل تبحث مع ماي القضايا ذات الاهتمام المشترك

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:16 م
صدى البلد
ا ش ا
قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية أولريك ديمر، اليوم (الجمعة) إن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل سوف تستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس المقبل، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأضافت ديمر، في تصريح، اليوم الجمعة، أن المباحثات بين ميركل وماي سوف تتركز على المفاوضات الحالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ستتطرق مباحثات الزعيمتين على السياسة الأوروبية وقضايا الاتحاد الأوروبي، فضلا عن العلاقات الثنائية، والقضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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