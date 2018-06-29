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فن

فى عيد ميلادها.. صلة قرابة تجمع بين فريدة فهمي وشيرين رضا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:08 م
صدى البلد
أحمد البهي
تحتفل اليوم الفنانة فريدة فهمى بعيد ميلادها الـ78، إذ أنها من مواليد 29 يونيو 1940، وهى واحدة من مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية والتى تم تأميمها عقب ثورة 1953.

ودخلت فريدة عالم السينما بعد تألقها فى فرقة رضا حيث قدمت كل من أفلام "فتى أحلامي، الأخ الكبير، إسماعيل ياسين البوليس الحربي، جميلة، أجازة نصف السنة، وغرام فى الكرنك".

والكثير لا يعلم أن صلة قرابة تجمع بين فريدة فهمى وشيرين رضا، حيث إن الأولى هي شقيقة والدة "شيرين رضا"، اضافة الى أنها زوجة عمها.


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