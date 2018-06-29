ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

4

الداخلية تضبط 19 ألف عنصر إخواني و992 بؤرة إرهابية في 4 سنوات

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:59 م
قوات الانتشار السريع
قوات الانتشار السريع
مصطفى الرماح
لم تترك جماعة الإخوان الارهابية وراءها منذ أن عزلها الشعب فى ثورة 30 يوينو سوى الدمار ومحاولاتهم المستميتة للعودة لحكم مصر، ولكن جيش مصر وشرطتها لهم بالمرصاد.

مضت 4 سنوات على قيام ثورة 30 يونيو، والتى قام فيها الشعب برفض حكم الاخوان الهاربين لمصر، وقدم رجال الشرطة المصرية الأبطال العديد من التضحيات بسبب مخططات الجماعة الإرهابية، والتى تهدف الى الانتقام من مصر وشعبها ومحاولتهم للعودة للحكم بأي طريقة حتى لو على حساب دماء المواطنين.

وعملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الأربع سنوات الأخيرة على إحباط محاولات جماعة الاخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لعناصرها فى الداخل والذين يعملون على تنفيذ أوامر قيادات الجماعة بالخارج والتى تتمثل فى العمليات الانتحارية والاغتيالات واثارة الفوضى بين أبناء الشعب المصرى.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ4 سنوات الماضية من إحباط العديد من عمليات التنظيمات الإرهابية الأثمة، حيث تم القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصر إرهابي وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

ترشيحاتنا

صفقات الإسماعيلي بين رديف الزمالك وثلاثي أجنبي

استعدادات قوية للإنجليز عقب هزيمة إنجلترا ضد بلجيكا

فى عيد ميلادها.. صلة قرابة تجمع بين فريدة فهمي وشيرين رضا

حارس منتخب فرنسا: لا نشعر بالنقص وسنفوز على الأرجنتين

جوزيه مورينيو يدعم حارس مرمى إسبانيا بعد خطئه الفادح

مدير شرطة التموين: تخفيض أسعار السلع 30 ٪؜ لمدة شهر

موقع أسترالي ينصح مواطني 46 دولة بزيارة مصر لهذا السبب

الأعلى للإعلام: لن نكون أداة لذبح الفن أو المساس بحرية الإبداع

أستاذة بالأزهر تشرح وجه التشابه والاختلاف فى آيتين قرآنيتين

خبير بترولي: حقل غاز نور يحمل خيرات كثيرة لمصر..فيديو

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

بدء حجز ودفع مقدمات أراضى الإسكان ببنك التعمير..الإثنين المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟