الداخلية تضبط 19 ألف عنصر إخواني و992 بؤرة إرهابية في 4 سنوات

لم تترك جماعة الإخوان الارهابية وراءها منذ أن عزلها الشعب فى ثورة 30 يوينو سوى الدمار ومحاولاتهم المستميتة للعودة لحكم مصر، ولكن جيش مصر وشرطتها لهم بالمرصاد.



مضت 4 سنوات على قيام ثورة 30 يونيو، والتى قام فيها الشعب برفض حكم الاخوان الهاربين لمصر، وقدم رجال الشرطة المصرية الأبطال العديد من التضحيات بسبب مخططات الجماعة الإرهابية، والتى تهدف الى الانتقام من مصر وشعبها ومحاولتهم للعودة للحكم بأي طريقة حتى لو على حساب دماء المواطنين.



وعملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الأربع سنوات الأخيرة على إحباط محاولات جماعة الاخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لعناصرها فى الداخل والذين يعملون على تنفيذ أوامر قيادات الجماعة بالخارج والتى تتمثل فى العمليات الانتحارية والاغتيالات واثارة الفوضى بين أبناء الشعب المصرى.



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ4 سنوات الماضية من إحباط العديد من عمليات التنظيمات الإرهابية الأثمة، حيث تم القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصر إرهابي وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.