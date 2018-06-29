مصرع طفل غرقا بسرس الليان بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه امام منزله بالمنوفية ما أدى لسقوطه بمجرى مائي مار أمام منزله بدائرة مركز سرس الليان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم " أ . م . ا " 37 سنة ومقيم دائرة المركز، ببلاغ يفيد بوفاة نجله غرقًا بترعة السرساوية، ونفى الشبهة الجنائية.



وبالانتقال والفحص، تبين انتشال الأهالى جثة الطفل "ياسين"، عام ونصف، ومقيم بدائرة المركز من ترعة السرساوية دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات.



وبسؤال والدة المتوفى "أ . ع . ا"، 31 سنة، ربة منزل، أفادت بأنه حال قيام نجلها باللهو أمام المنزل، سقط فى ترعه السرساويه المارة من أمام منزلهم، وتوفى غرقًا، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهه الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.